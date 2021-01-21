اختتام ورشة عمل لإعداد النماذج والقوالب الإحصائية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت الإدارة العامة للمعلومات والاحصاء والتوثيق بمحافظة المهرة، اليوم، ورشة عمل حول كيفية إعداد النماذج والقوالب الإحصائية، بتمويل من صندوق التنمية البشرية.



وأشاد الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، بإقامة الورشة التي تساهم في الارتقاء بمستوى العمل الإداري وتوثيق الأعمال الإدارية بشكل الكتروني..داعيا المتدربين الى الاستفادة من هذه الورشة.

بدوره أوضح مدير الإدارة العامة للمعلومات والاحصاء المهندس خالد حسان، ان الورشة تناولت كيفية التعامل مع برنامج التوثيق الالكتروني الذي أعدته الإدارة في العام 2018م وتم تطوير البرنامج في 2019-2020 حتى أصبح البرنامج جاهز لعمليات الارشفة والتوثيق الالكتروني.