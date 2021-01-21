التميمي يفتتح وحدة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية بمستشفى بن زيلع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم، وحدة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية بمستشفى بن زيلع الحديث بسيئون.



واستمع التميمي،من رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور صالح بن زيلع، على مكونات الوحدة، والتي تساهم في تخفيف الاعباء عن المرضى..لافتاً الى أن الجهاز الذي استقدم لهذه الوحدة له مواصفات حديثة في عملية التفتيت عبر التقنية الحديثة الالكترونية في طريقة تتبع موقع الحصوة والتأكد من تفتيتها وتخلص المريض منها خلال جلسة واحدة بعد التأكد عبر الجهاز الاشعاعي والمرئي عبر الشاشة التلفزيونية المرافقة لجهاز التفتيت .

وأشاد الوكيل التميمي بجهود إدارة المستشفى، في خدمة المجتمع، الذي يعد مكملا لجهود السلطة المحلية ومكتب الصحة لتخفيف معاناة المواطنين سيما في الظروف الراهنة.