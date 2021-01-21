تنفيذي لحج يناقش تقارير القطاعات الخدمية والتنموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة لحج في اجتماعه، اليوم، برئاسة محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد تركي، تقارير القطاعات الخدمية والتنموية في المحافظة.



واقر المكتب، منع فرع الهيئة العامة للأراضي، صرف أي مخطَّطات هندسية للأراضي على خطوط الضغط العالي الخاصة بالكهرباء..مشدداً على ضرورة توريد مديونية مؤسسة كهرباء المحافظة لدى المواطنين والقطاع العام والفئة التجارية، التي وصلت حتى نهاية العام 2020، إلى مبلغ 16 مليار ريال.

كما أقر المكتب، عمل دراسة فنية عاجلة من منطقة المؤسسة العامة للكهرباء بلحج،والتي بموجبها تمكِّن من نقل المولِّدات غير المستخدمة حاليا بمصنع "الحديد"، بمنطقة الرجاع بمديرية طور الباحة البالغة قدرتها الإنتاجية 28 ميغا وات، وضمها إلى محطة الشَّهيد "عباس" بمدينة الحوطة.

وأقر المكتب إلزام مكتب الأشغال العامة والطرق، و فرع الهيئة العامة للأراضي، و فرع الهيئة العامة للاستثمار، بوقف أي تعاملات في الأراضي البيضاء الخاصة بالدولة و وقف صرفها ، ما عدا الأراضي ذات الملكية الخاصة و المستوفية للشروط القانونية و الوثائق اللَّازمة.