رئيس الوزراء يعزي في وفاة الفنان الكبير علي العطاس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الفنان الكبير علي ابو بكر العطاس الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الفني والموسيقي.



وأكد رئيس الوزراء في برقية عزاء التي وجهها إلى أسرة الفقيد والوسط الفني والثقافي، ان اليمن خسرت برحيله احد نجوم الأغنية الحضرمية واليمنية وممن اسهموا بفاعلية في ايصالها وانتشارها على المستوى العربي.

وعبر رئيس الوزراء، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد وللوسط الفني ولجماهير ومحبي الفقيد بهذا المصاب الأليم..سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.