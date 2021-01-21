رئيس مجلس الشورى يلتقي السفير الفرنسي لدى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

التقى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري سافا، لمناقشة آخر التطورات على الساحة الوطنية والجهود الرامية لتحقيق السلام وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.



ورحب الدكتور بن دغر بالسفير الفرنسي..مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين..مثمنًا المواقف التاريخية لجمهورية فرنسا في دعم اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.

واكد رئيس مجلس الشورى، حرص الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، على تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

واشاد الدكتور بن دغر، بالدور المحوري الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم الشرعية الدستورية وأستعادة الدولة وإعادة إعمار اليمن، وإنهاء إنقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران..مثمناً دور المملكة العربية السعودية في رعاية وتنفيذ اتفاق الرياض..معربًا عن أمله في أن يحقق الاتفاق السلام والاستقرار في عدن..منددًا بالجريمة الحوثية التي استهدفت الحكومة اثناء وصولها مطار عدن الدولي والتي نتج عنها عشرات الشهداء والجرحى.

من جانبه عبر السفير الفرنسي عن مباركته بتعيين الدكتور بن دغر رئيساً لملجس الشورى..مؤكدًا موقف بلاده الثابت في دعم الشرعية الدستورية، وأمن وأستقرار ووحده اليمن، والجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل وفقاً للمرجعيات الاساسية.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله محمد أبوالغيث.