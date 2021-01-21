الشرجبي يناقش مع كتلة المياه والإصحاح البيئي الإستراتيجية الطارئة والتنموية لعام 2021م

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع كتلة المياه والإصحاح البيئي في الجمهورية، إستراتيجية التدخلات والاحتياجات الطارئة والتنموية للعام الجاري 2021م.



واستعرض اللقاء بمشاركة رؤساء الهيئات والوحدات التنفيذية ومؤسستي مياه عدن ولحج، تقرير الانجازات والتدخلات في جانب المياه والإصحاح البيئي في عموم محافظات الجمهورية خلال العام الماضي 2020م.

وتطرق اللقاء، إلى دور وحدة التنسيق المستحدثة في ربط الوزارة بكتلة المياه والإصحاح البيئي والعاملين والمهتمين بقطاع المياه والبيئة، وضرورة تزويد وزارة المياه بتقرير حول التدخلات التي تمت خلال الأعوام الماضية ومقارنتها مع العام 2020م، للاستفادة من التقرير في وضع خطة أشمل لتدخلات العام 2021م من أجل ضمان تقديم الخدمة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وشدد الوزير الشرجبي، على أهمية التزام الجهات المانحة بقطاع المياه والبيئة بالتنسيق مع السلطات المركزية والمحلية والجهات المعنية في الوزارة ..متطرقا إلى الإشكاليات الناتجة عن الإزدواجية في اتخاذ القرار، كضياع فرص تنفيذ بعض المشاريع الهامة والحصول على تمويلاتها .. مؤكداً حرص الوزارة على منح صلاحيات واسعة للهيئات والمؤسسات التابعة لها في المحافظات وتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المانحة.

وعلى صعيد آخر، بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع نائبة مدير منظمة سوليدارتي آنا بودكورنيك، بحضور مدير عام المنظمات الدولية غير الحكومية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي زهير حامد ومديرة مشاريع المنظمات الأجنبية بوزارة التخطيط روزين عبدالمجيد، تدخلات المنظمة بموجب اتفاقية تنفيذ مشاريع توعية وتأهيل بمجالات المياه والصرف الصحي وأنشطة الإصحاح البيئي، موزعة على 6 مديريات في محافظتي تعز والحديدة مقدمة من مملكة هولندا.

وأشاد وزير المياه، بالدعم الهولندي للشعب اليمني من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم والمساعدة وبمقدمتها مشاريع قطاع المياه والبيئة والدعم المؤسسي وبناء القدرات وتمويل مشاريع المياه في الريف والحضر .. متطلعا إلى مواصلة الدعم الهولندي من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج التنموية في مجالات المياه والبيئة.