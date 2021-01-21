إقرار مهام وآليات عمل اللجنة المشتركة لمعالجة الاختلالات في المنافذ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أقر لقاء عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ضم وزيري المالية سالم بن بريك والنقل عبدالسلام حميد، مهام وآليات عمل اللجنة المشتركة لمعالجة الاختلالات في المنافذ، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.



وجرى خلال اللقاء مناقشة مهام وآليات عمل اللجنة التي تضم الجهات ذات العلاقة ممثلة بوزارات النقل والمالية والداخلية والدفاع والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهازي الأمن القومي والسياسي.

وشدد اللقاء، على ضرورة النزول الميداني بشكل عاجل إلى المنافذ والرفع بتقرير حول ما أنجزته اللجنة لعرضه على مجلس الوزراء، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الاختلالات القائمة في المنافذ، وتوحيد الجهود والمهام وفقا للقوانين والتشريعات النافذة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وبما ينعكس إيجابا على ضبط وتنمية الإيرادات العامة والمحلية، وضمان انسيابية العمل وتوحيد الإجراءات وعدم تداخل المهام والصلاحيات.