الارياني يطلع على سير العمل في ادارة انتاج الفنون بعدن ويوجه بانتاج عملين كل شهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، على سير العمل في ادارة انتاج الفنون التابعة للوزارة في العاصمة المؤقتة عدن..مستمعاً من قيادات العمل المسرحي والفني والمخرجين الشباب، على طبيعة النشاط الذي تقوم به الادارة في الاشراف على الفرق الفنية.



وطاف الوزير الارياني، على اقسام الادارة حيث تفقد مسرح حافون الذي تقام فيه العروض الفنية المسرحية وعدد من الانشطة الثقافية، كما تفقد الصالات الخاصة ببروفات الفرق الفنية التابعة لادارة انتاج الفنون.

واستمع وزير الاعلام والثقافة والسياحة، اثناء الزيارة الى خطة قطاع الفنون في تطبيع الحياة الثقافية بالعاصمة المؤقتة عدن..موجهاً بإقامة فعاليات مسرحية بمعدل مسرحيتين في الشهر اعتباراً من الشهر القادم ولمدة ثلاثة أشهر مع الحرص على توثيق الاعمال وإعادة بثها تلفزيوناً وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالشكل الذي يسهم في رفع الذوق العام وتحسين المزاج الشعبي.

وعبر الوزير، في كلمة توجيهية عن تقديره للجهود التي يبذلها قطاع الفنون وطاقم ادارة الانتاج..مشيرا الى ان الزيارة تاتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي للوقوف امام الهموم والمشكلات والتطلعات في هذه المنشئات واعادة الروح الثقافية والفنية لمدينة عدن.

ولفت الوزير الارياني، الى ان الحكومة بقيادة الدكتور معين عبدالملك، ستولي قطاع الثقافة اهتماماً خاصاً لتشهد عدن نهضة ثقافية وفنية..مؤكداً ان جهود الوزارة في الجانب الثقافي خلال هذه المرحلة تصب في اعادة تنشيط المسرح ومختلف انواع الفنون وتقديم رسالة هادفة تساهم في إعادة تطبيع الاوضاع في العاصمة المؤقتة عدن.

وثمن الارياني، الدعم الاخوي الكبير والسخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن على كافة الصعد..منوهاً بمذكرة التعاون المشترك التي وقعت مؤخرا بين وزارة الثقافة السعودية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، استجابةً من حكومة المملكة العربية السعودية لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في الحفاظ على الموروث الثقافي داخل اليمن، ودعم الجهود الثقافية في الجمهورية اليمنية وحماية الآثار المعرضة للخطر بالتعاون مع الحكومة اليمنية والجهات ذات العلاقة في الجانب اليمني.

رافق الوزير اثناء الزيارة وكيل قطاع الفنون والمسرح نجيب سعيد ثابت، و مدير عام مكتب الثقافة بعدن احمد عبدالله حسين، و مديرة ادارة انتاج الفنون سعاد الجنيدي، ومدير عام المسرع بديوان الوزارة فؤاد هويدي ، والمدير التنفيذي لصندوق التراث وليد مهدي ، و مسؤول الانشطة بالوزارة فهد شريح، ومستشار الوزارة لشئون المسرح علي يافعي، ومستشار الوزير للشئون الثقافية وتنمية الموارد وليد دماج، و الكاتب والناقد المسرحي احمد عبدالله سعد ،وعدد من المخرجين والمسرحيين الشباب.