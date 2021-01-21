اختتام البطولة الوطنية الأولى لعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، البطولة الوطنية الافتراضية الأولى لعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي وفق منهجية (steam) التعليمية عبر الزووم، والتي نظمتها مؤسسة أكاديمية الموهوبين في مكتب الجمعية العربية للروبوت والذكاء الصناعي باليمن بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بحضرموت الوادي والصحراء.



وشارك في البطولة التي اقيمت تحت إشراف قسم الروبوت والذكاء الصناعي في الإدارة العامة للأنشطة بقطاع التعليم في وزارة التربية التعليم، بمشاركة عشر مدارس من محافظتي عدن وحضرموت.

وهنأ وزير التربية والتعليم طارق العكبري، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى للبطولة..مشيدا بدور قطاع التعليم ممثلا بالإدارة العامة للأنشطة وأكاديمية الموهوبين من خلال إقامتهم البطولة رغم الظروف الاستثنائية..مؤكداً العمل على تعزيز مثل هذه البطولات والأنشطة خلال الايام القادمة.

وشدد الوزير العكبري، على ضرورة نشر ثقافة الروبوت والذكاء الصناعي في المدارس مواكبة لعصر الذكاء الصناعي ومواكبة العالم في مثل هذه العلوم..مشيرا إلى أن مثل هذه البطولات ترفع من أداء المؤسسة التعليمية وتهيئة الطلاب والطالبات للمنافسة في المسابقات والفعاليات على الصعيدين العربي والعالمي.

وفي الاختتام، تم عرض ريبورتاج للبطولة الوطنية الافتراضية،وتكريم الفائز بالمركز الأول مدارس النورس الأهلية النموذجية، والمركز الثاني من مدارس سماء عدن الأهلية النموذجية، والمركز الثالث من مدارس النورس الأهلية النموذجية.