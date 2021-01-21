لجنة تطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية برئاسة باذيب تعقد اجتماعها الأول في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت لجنة تطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية، اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة الدكتور واعد باذيب.



وناقشت اللجنة، برنامج عملها وتواصلها مع الجانب الدولي والمانحين ومختلف المنظمات الدولية والأممية بشأن قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران منظمة إرهابية دولية، والتأكيد على أهمية القرار وشرح تفاصيله ومناقشة آليات العمل مع الجهات ذات المصلحة الداخلية والخارجية على ضوء المستجدات الأخيرة.

وتناول الاجتماع بمشاركة ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة من الوزارات المختلفة، أهداف قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بتشكيل اللجنة، وإحاطة أعضاء الفريق المصغر للتواصل مع الجانب الأمريكي، واستعراض آثار قرار التصنيف ومقترحات تخفيف المخاطر، وتشكيل فريق فني للجنة والترتيب لاستكمال جميع متطلبات اللجنة والجهود المبذولة لرفع التقرير الأولي ومحتوياته إلى رئاسة الوزراء.

وجدد وزير التخطيط، تأكيده تسلح القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالإرادة والصمود وعزمها على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي والتنمية وعدم تخليها عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها ..قائلا "جميعنا في خندق واحد ويجب علينا الالتحام مع بعضنا والسمو فوق كل الصغائر من أجل تحقيق الهدف الحقيقي والمنشود المتمثل باستعادة الدولة والحفاظ على مؤسساتها والانتصار على الانقلاب الحوثي الإيراني".

كما أكد الوزير باذيب، مسؤولية الحكومة والسلطة الشرعية عن كل الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه والعمل على تسهيل احتياجاته وتخفيف آثار الحرب وتسيير عمليات الإغاثة لكل المحتاجين في جميع محافظات الجمهورية، وكذا تسهيل وتنظيم وترخيص عمل كافة مؤسسات المجتمع الدولي العاملة في اليمن والمنظمات غير الحكومية المعنية بالاستجابة الإنسانية والإغاثة.

ووجه باذيب، كافة الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة بتشكيل فرق كلا منها في مجالات واختصاصات عملها استعدادا للقيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها ومنها تعاملاتها مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، بهدف تنظيم وتسهيل الأعمال الإغاثية والإنسانية والحركة الاقتصادية على مختلف الأصعدة من خلال اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة والسليمة.

وأكد الوزير باذيب، أهمية القرار الأمريكي في مساندة الجهود الحكومية بمواجهة الانقلاب على الشرعية الدستورية والمساهمة بمواجهة آثار الانقلاب وتجاوزها في مختلف جوانب ومجالات الحياة وتخفيف المعاناة الإنسانية، انطلاقا من حرص الحكومة على القيام بمسؤولياتها وواجباتها على أكمل وجه تجاه كافة أبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية بدون استثناء.

من جانبه استعرض الفريق المصغر المعني بالتواصل مع الإدارة الأمريكية، الجهود التي تمت حتى الآن لاستيعاب مدى نطاق قرار الإدارة الأمريكية ونطاق الاستثناءات التي تم الإعلان عنها.

كما ناقش الفريق المصغر، سُبل مساندة جهود لجنة تطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية والآليات الممكن إتباعها من الجانب اليمني في تسهيل عمل الهيئات الإغاثية والمنظمات الدولية..مشدداً على ضرورة عمل جميع الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة بوتيرة عالية لمواجهة التحديات الماثلة أمامها.

بدورهم قدم ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء المشاركة في اللجنة، مقترحاتهم حول آلية عمل اللجنة، والتي شملت التنسيق بين الجهات المعنية للعمل بشكل جماعي وتعزيز العمل الرقابي من ناحية التراخيص والممنوعات والمسموحات، وتنظيم عملية الاستيراد وخصوصا السلع الخمس الأساسية والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن لتوفير الأجواء الملائمة لعمل المنظمات وهيئات الإغاثة الدولية.