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عدن - ياسمين عبدالعظيم - صدر الكويتية "حليمة بولند" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي : ارتدت ملابس فاضحة وكشفت مناطقها الحساسة ..شاهد

أثارت الإعلامية الكويتية “حليمة بولند” موجة جدل واسعة بنشرها صورة جديدة لها، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

حيث تظهر الاعلامية الشهيرة “بولند” في الصورة وهي ترتدي فستاناً ضيقاً يكشف صدرها المنتفخ بطريقة وصفها الجمهور بالفاضحة.

وكانت بعض الردود على الصورة: ” أن اختيار حليمة بولند زاوية معينة في التصوير لالتقاط الصور، بحيث تكون الكاميرا قريبة من صدرها، هدفها من ذلك هو استعراض صدرها المنتفخ” وذلك على حد تعبيرهم.

وفي مقطع فيديو آخر، تظهر “بولند” بمظهر مختلف تماماً، وهي تسير مرتديةً فستاناً قصيراً جداً باللون الأحمر وعلقت على الصورة قائلة: “الأحمر ما بغرز”.

والجدير بالذكر أن اسم حليمة بولند ورد من بين الأسماء المتهمين بقضية غسيل الأموال بالكويت، والتي تورّط فيها عدد من المشاهير في الكويت