اليمن تدين التفجير الارهابي الذي استهدف العاصمة العراقية بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دانت الجمهورية اليمنية، اليوم، بأشد العبارات والاستنكار التفجير الارهابي المزدوج الذي استهدف وسط العاصمة العراقية بغداد واسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.



وقالت وزارة الخارجية وفقا لوكالة سبا الشرعية "اننا في الجمهورية اليمنية إذ نشاطر الاشقاء في الجمهورية العراقية الم هذا التفجير الارهابي بحكم معاناتنا من مثل هذه الهجمات الارهابية التي تستهدف المدنيين الابرياء وتخل بالأمن والاستقرار، وكان اخرها العمل الإرهابي الذي استهدف الحكومة اليمنية مؤخراً اثناء وصولها مطار عدن الدولي لأداء مهامها، لنؤكد وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع جمهورية العراق ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها".

واكد البيان، تأييد الجمهورية اليمنية لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في مكافحة الارهاب والحفاظ على امنها واستقرارها..مجدداً موقف الجمهورية اليمنية الثابت ضد الارهاب والتطرف بكافة اشكاله وصوره.

واشارت وزارة الخارجية، الى ان مثل هذه الأعمال الإرهابية لا تمثل تهديداً خطيراً على العراق فحسب وانما على أمن واستقرار المنطقة ككل..معبرة عن خالص التعازي وصادق المواساة لاسر الضحايا..متمنية للجرحى الشفاء العاجل.