رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الفنان علي ابو بكر العطاس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر،اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الفناة الكبير علي ابو بكر العطاس الذي انتقل إلى رحمة ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز في خدمة الوطن.



واشاد الدكتور بن دغر في برقية العزاء الذي بعثها إلى أسرة الفنان ومحبيه بمناقب الفقيد وإسهاماته الأدبية والثقافية حيث كان احد نجوم الأغنية الحضرمية واليمنية واستطاع بصوته وأداه إيصال الأغنية الحضرمية واليمنية إلى مختلف المحافل الثقافية والأدبية في مختلف البلدان العربية من خلال مشاركاته الغنائية.

وقال الدكتور بن دغر "رحل الفنان علي العطاس ولكنه ترك لنا ارث ادبي وثقافي كبير سيخلد عند كل محبيه في اليمن والوطن العربي"..مشيرا الى ان حضرموت خاصة واليمن عامة خسرت ابرز أعمدة الفن والأدب والأغنية اليمنية الأصيلة.

وعبر الدكتور بن دغر عن أحر تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل..سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.