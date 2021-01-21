الميليشيا تداهم أكثر من 70 منزلا في "الحيمة" بتعز وتختطف العشرات من المدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

داهمت ميليشيا الحوثي، اليوم، أكثر من 70 منزلاً في منطقة الحيمتين بمديرية التعزية شمال محافظة تعز.



وأكد مركز تعز الحقوقي، أن "مليشيا الحوثي اختطفت مدير مدرسة عقبة بن نافع ووكيل مدرسة الأمل بالإضافة إلى 6 مدرسين آخرين، وتحتجزهم جميعا في ذات المدرسة التي حولتها إلى معتقل جماعي".

وذكر المركز أن حملة حوثية أخرى "اقتحمت بعشرة اطقم ومدرعة "عزلة قياض" المحاذية للحيمة حيث قامت بمداهمة الأسواق والمنازل وأختطاف أكثر من 30 مدني من أبناء المنطقة، قامت باقتيادهم إلى سجن مدينة الصالح الشهير".

وأشار المركز الى أن ميليشيا الحوثي "قامت بمداهمة أكثر من 70 بيت في قرى شقب، والاكمة، واللصبة، والشجوف، بالحيمتين".

وكانت منظمات حقوقية محلية قد وثقت المئات من حالات الإنتهاك بحق المدنيين في منطقة الحيمة، وذلك منذ بدء الحملة قبل ثلاثة أسابيع