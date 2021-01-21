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دبابة مليشيا الحوثي تقصف مناطق سكنية غربي قعطبة في الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

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شنت دبابة لمليشيا الحوثي "المصنفة إرهابياً"، قصفاً عشوائياً، استهدف منازل المواطنين، شمال غربي محافظة الضالع، (جنوبي اليمن).

 

مصادر محلية ذكرت أن دبابة للمليشيا الحوثية شنت قصفاً عشوائياً، ظهر الأربعاء، بعدد من القذائف استهدف مناطق مأهولة بالسكان ومنازل المواطنين في منطقة حجر، غربي مديرية قعطبة.

 

ووفقاً للمصادر، ألحق القصف الحوثي خسائر مادية بمنازل المواطنين، دون معرفة ما خلفه من خسائر بشرية، فضلاً عن ترويع النساء والأطفال في المنطقة.

 

بدورها، استهدفت مدفعية القوات المشتركة تجمعات ومواقع للمليشيا الحوثية في جبهة مرخزة بقطاع الفاخر، شمالي حجر.

 

ووفقاً لمصدر عسكري في المشتركة، تمكنت وحدة المدفعية من تكبيد المليشيا خسائر مادية وإسكات مصادر نيرانها

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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