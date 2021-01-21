محافظ حضرموت يطّلع على سير حملة النظافة والتحسين بشوارع المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، بجولة شاملة في مدينة المكلا، للاطلاع على سير حملة النظافة الشاملة وأعمال التحسين الجارية بالمدينة، التي يشارك فيها عمال صندوق النظافة والتحسين ومكتب الأشغال العامة والطرق والعسكريين والأمنيين من منتسبي قيادة المنطقة العسكرية الثانية والأمن العام وطلاب وطالبات المدارس والفرق الشبابية التطوعية، ضمن توجّهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وتدخّلاتها لتحسين عاصمة المحافظة.



أعمال التحسين، تشمل تحسين المواقع العامة، وإعادة تأهيل الجولات وتشييد المجسّمات الجمالية والتشجير، وتنظيم الشوارع وإبعاد بساط الباعة المتجوّلين والمفترشين الشوارع العامة وإزالة الأكشاك المخالفة.

وتجوّل المحافظ بالشارع العام بالشرج الذي شهد أعمال تنظيم أشاد بها المواطنون، والشارع العام بالمكلا والديس، وكورنيش المكلا، وبويش.

وأشاد المحافظ بالتنظيم الذي ظهرت به شوارع المدينة، ومشاركة جميع شرائح المجتمع في أعمال النظافة، ووجه المحافظ بإعادة تأهيل كورنيش المكلا من حي السلام الى قبالة مسجد الروضة، وإزالة أعمال الاستحداثات والبناء في الكورنيش مع الحفاظ على نظافته، كما وجه بإعادة تأهيل الحديقة أسفل الجسر المعلّق من المكلا الى الشرج المقابلة لفندق موج، وإزالة أي عوائق ومناظر تشوّه المنظر العام.

كما أشاد المحافظ البحسني بالتحسّن الملحوظ في نظافة الشارع الأول بمنطقة الشرج، وما أظهره ملّاك المحال التجارية من أعمال تنظيف قبالة محالهم، وكذا التزامهم بالمساحات المحدّدة لهم، وحرصهم على إبقاء الشارع نظيف، والتخطيط لتحديد مواقف للسيارات للحد من الإزدحامات المرورية، مشدداً على مواصلة الالتزام بالنظافة قبل فتح المحال التجارية في الفترة الصباحية وعقب إغلاقها مساءً.

ووجه المحافظ البحسني بإغلاق بعض المحال المخالفة وغير الملتزمة بالنظافة والتي تسيء للمظهر العام للمدينة، وفرض غرامات على المخالفين، وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش دورية على المخالفين.

وأثنى محافظ حضرموت على بعض المحال الملتزمة بالنظافة، مشيداً بإنضباط مالكيها وعمالها بالنظافة والمظهر العام أمام محالهم، حيث أشاد المحافظ بما شاهده من نظافة بمحل بنشر الجرو لخدمات السيارات وورشة الأمل لأعمال الحديد بمنطقة بويش بالمكلا، وأثنى على انضباطهم عقب قرار بعد إبلاغهم الأسبوع الماضي برفع المخلفات من أمام محالهم، حاثاً جميع المحال على أن تحذو حذو هذه المحال في النظافة، لتحسين المظهر العام للمدينة، ولعكس صورة إيجابية للزوّار، والحفاظ على البيئة.

يذكر أن محافظ حضرموت كان قد دشّن الحملة الشاملة لنظافة مدينة المكلا، ضمن خطة التدخلات للسلطة المحلية لتحسين المدينة، الخميس الماضي الـ14 من يناير.

رافق محافظ حضرموت، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق، وأركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، ومدير صندوق النظافة والتحسين المهندس فهمي بن شبراق.