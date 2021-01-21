 البحسني يطلع على نشاط مؤسسات العون وصلة للتنمية وائتلاف الخير للأعمال الاغاثية والانسانية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على نشاط مؤسسات العون وصلة للتنمية وائتلاف الخير للأعمال الاغاثية والانسانية .



وتعرّف المحافظ خلال لقائه على حدة، المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية عبداللاه بن عثمان، والمدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي باشماخ ومدير القطاع الصحي بالمؤسسة محمد باهيثم، والمدير التنفيذي لائتلاف الخير للإغاثة الانسانية المهندس فهمي بن منصور ومدير المشاريع المهندس صالح بامخشب، على خطة هذه المؤسسات للعام الجديد 2021م.

حيث أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية عبداللاه بن عثمان أن اجمالي ما تم انفاقه على مشاريع المؤسسة بلغ مليار وسبعمائة مليون ريال، متظرقاً الى المشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال العام الحالي 2021 بقيمة اجمالية قدرت بـ اثنين مليار ونصف المليار ريال يمني.

وأشاد المحافظ بتدخّلات ومساهمات هذه المؤسسات في دعم قطاعات الصحة والتربية بدرجة رئيسة، وتنفيذ أعمال اغاثية وانسانية تخدم المجتمع في حضرموت وعموم المحافظات، مقدّراً مساهمة هذه المؤسسات خلال جائحة كورونا العام الماضي، ومساندتها لجهود السلطة المحلية في هذا الجانب.