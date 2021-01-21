المليشيا الحوثية تشيع 10 من قتلاها بينهم 6 قيادات في غضون ساعات (أسماء)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

شيعت مليشيا الحوثي "المصنفة إرهابياً"، اليوم الخميس 21 يناير/ كانون الثاني 2021م، جثامين 10 من قتلاها بينهم ستة قيادات في مناطق سيطرتها.



وقالت مصادر مطلعة إن مليشيا الإرهاب الحوثي شيعت، صباح اليوم، جثامين 4 قتلى من عناصرها، و6 قتلى من قياداتها، في العاصمة صنعاء ومحافظتي ذمار وإب.

وذكرت المصادر، أن أحد قيادات المليشيات القتلى يحمل رتبة مقدم، فيما قياديان يحملان رتب رائد، ومثلهما يحملان رتب نقيب، أما القيادي السادس فيحمل رتبة ملازم أول.

ووفق المصادر فإن القتلى استقبلتهم مستشفيات العاصمة صنعاء، خلال اليومين الماضيين، من جبهات مأرب والساحل الغربي، بعد تكبد المليشيات خسائر فادحة في الجبهتين.

وفيما يلي أسماء القتلى الذين شيعتهم المليشيات الحوثية، صباح اليوم، في العاصمة صنعاء على أن يتم الدفن كل قتيل في مسقط رأسه، وهم:

1 - المقدم/ طارق عبده علي حسن بشر

2 - الرائد/ ضيف الله رشاد حمود الحميري

3 - الرائد/ أسد الدين محمد هادي حسين شماخ

4 - النقيب/ شهاب عبدالله عبده منصر طه

5 - النقيب/ يحيي ناجي صالح أحمد الفقيه

6 - الملازم أول/ عبدالباقي عبدالرحمن أحمد سالم الوصابي

7 - محمد صالح حسين أحمد العنسي

8 - عبدالكريم أحمد علي الحسيني

9 - صالح أحمد الكليبي

10 - شرف عبدالجبار النعمي