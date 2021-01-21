المشتركة تحبط تحرُّكات جديدة للمليشيات الحوثية بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

1:40 م‎(قبل دقيقتين)‎

Mohamed، أنا

أحبطت القوات المشتركة، اليوم الخميس 21 يناير/كانون الثاني 2021م، تحركات مكثفة للمليشيات الحوثية الإرهابية ومحاولة استحداث خنادق ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه تم رصد تحركات مكثفة للمليشيات التابعة لإيران قرب خطوط التماس في قطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها وإجبارها على الفرار.

وأكد أن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في أوكار المليشيات وتحصيناتها المستحدثة.

وبالتزامن حاولت المليشيات الحوثية حفر خنادق بين المزارع الواقعة على خط زبيد جنوب شرق التحيتا ضمن مخططاتها البائسة لاستهداف منطقتي الجبلية والفازة، ولكن دون جدوى، وفقًا لذات المصدر.

وتابع أن مدفعية القوات المشتركة أفشلت عملية الحفر بضربات مركزة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وإجبارها على الفرار إلى أوكارها في مناطق نائية غير ذات قيمة عسكرية