شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة امرأة في يريم بإب إثر تعرضها لضرب مبرح من زوجها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

الخليج 365 ـ إب

اعتدى شخص في مدينة إب، على زوجته بالضرب المبرح، حتى فارقت الحياة.



وقال ناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شخصاً يدعى عبد القوي أحمد صالح، من أهالي قرية العيان بعزلة بني عمر التابعة لمديرية يريم، أقدم على ضرب زوجته، ضرباً مبرحاً، حتى الموت.

وبين الناشطون، أن الزوج لاذ بالفرار، بعد ارتكابه جريمته، مساء الاثنين، على متن سيارة شبح "طقم" لون بيج، بدون لوحة، باتجاه محافظة ذمار.