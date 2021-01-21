قيادات في المليشيا تنفذ نزولاً ميدانياً إلى مناطق حزم العدين بإب للتحشيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، الخميس 21يناير /كانون الثاني 2021، بأن مليشيا الحوثي، المصنفة إرهابياً، تواصل استغلال المدارس في مديرية حزم العدين غرب محافظة إب، لعمليات التحشيد بالطلاب وصغار السن للزج بهم في جبهات القتال.



وذكرت المصادر، أن قيادات حوثية نزلت إلى مناطق وقرى حزم العدين لمواصلة الاستقطاب للمليشيا وإجبار المشايخ والوجهاء على رفد جبهاتهم القتالية.

وبحسب المصادر، فإن معظم الطلاب الذين يشاركون في صفوف الحوثيين يعودون قتلى وجرحى بعد عمليات التحشيد بأيام قليلة.

وتأتي هذه التحشيدات بعد أن منيت مليشيات الحوثي بخسائر بشرية كبيرة خلال الأسابيع والأشهر الماضية بنيران القوات الحكومية والقبائل بمختلف الجبهات