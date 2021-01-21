تقدم كبير لقوات الجيش في الجدافر بمحافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

الخليج 365 ـ الجوف

أحرزت القوات الحكومية مسنودة بمسلحي القبائل، الخميس، تقدماً ميدانياً جديداً شرق محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).



وذكرت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش ورجال القبائل أحرزت تقدما ميدانيا في جبهة الجدافر شرق معسكر اللبنات وسط مواجهات هي الاعنف خاضتها مع المليشيات الحوثية المصنفة إرهابية.

وأشارت المصادر أن المليشيات تكبدت خلال المواجهات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضافت المصادر، إن مواجهات كر وفر دارت في عدد من المواقع الأخرى شرقي مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وطبقاً للمصادر، تزامنت المواجهات مع سلسلة غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي، استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مناطق مختلفة من جبهات شرقي الحزم.