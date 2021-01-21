 البحسني يطلع على خطة إدارة شرطة السير بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على خطة إدارة شرطة السير بساحل حضرموت، للتخفيف من الازدحامات والاختناقات المرورية بالشوارع الرئيسة بالمدينة.



وتعرّف المحافظ البحسني، من مدير إدارة شرطة السير بساحل حضرموت العقيد عيسى سعيد بن الفقيه العمودي، على الخطط التي تعمل إدارة شرطة السير على تنفيذها خلال المرحلة الحالية، والتي تأتي ضمن توجّهات السلطة المحلية بالمحافظة لتحسين مدينة المكلا، والتخفيف من الازدحامات في الخطوط العامة.

وتفقّد المحافظ، سير حركة المركبات في تغيير المسار للخط الرئيس المحاذي لجولة "سدة المكلا"، ومرور السيارات والمركبات المتجهة إلى أحياء السلام والشهيد والحارة من أسفل الجسر البحري المعلّق، ومرور السيارات والمركبات المتجهة صوب الشرج من الشارع الرئيس، وإغلاق الخط العام من أمام الشارع المحاذي للقصر السلطاني، للتخفيف من الإزدحامات والإختناقات المرورية، وتسهيل حركة سير المركبات.

وأكد المحافظ أهمية مواصلة الجهود لبحث بدائل للمسارات للتخفيف من الازدحامات، والتشديد بفرض غرامات على المخالفين.

بدوره أوضح مدير إدارة شرطة السير بساحل حضرموت العقيد عيسى العمودي، أن الإدارة بصدد تنفيذ خطة للتخفيف من الازدحامات في خطوط السير بالشوارع العامة، تماشياً مع توجيهات محافظ المحافظة، وفرض غرامات على المخالفين وغير الملتزمين بقواعد السير.

رافق محافظ حضرموت، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق، ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، ومدير عام صندوق النظافة والتحسين المهندس فهمي بن شبراق.