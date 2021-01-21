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انتقالي الريدة وقصيعر يناقش مع سلطات المديرية الأزمات الراهنة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

الخليج 365 - قصيعر

ناقشت قيادة الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في الريدة وقصيعر، مع السلطة المحلية بالمديرية عددا من القضايا والأزمات التي يعاني منها المواطنون.

 

وطالبت قيادة الانتقالي في لقائها مسؤولي المديرية، بتلبية احتياجات المواطنين، والقضاء على الاعتداءات المستمرة على المصالح العامة.

 

ودعت إلى إزالة التعديات العشوائية وآثارها على المواطنين، وتدبير احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي وإنهاء سوء توزيع الكميات في غياب دور الرقابة والمحاسبة.

 

وشددت على احتياجات المديرية من المشاريع التنموية والخدمية كالصحة والمياه، ومواجهة مشكلة طفح الصرف الصحي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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