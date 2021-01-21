كلية التربية بالمهرة تدشن مناقشة رسائل الماجستير في الفقه وأصوله والأدب والنقد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

الخليج 365 - المهرة

دشنت كلية التربية بمحافظة المهرة اليوم مناقشة رسائل الماجستير في تخصصات (الفقه وأصولة وفي الأدب والنقد) الدفعة الأولى من قسمي الدراسات الإسلامية واللغة العربية - برعاية محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر وبحضور رئيس جامعة حضرموت أ .د محمد سعيد خنبش والأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر ووكيل المحافظة - المشرف العام على قطاع التعليم - الأستاذ صالح محمد بن عليان، تحت إشراف نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة.



وتقدم للمناقشة ستة من طلبة الماجستير وهم :

أحمد محمد أحمد عبدالرزاق، وعبدالله يحيى صغير مطهر، ومحمد عبدالوهاب أحمد جوبان، ومنصور سعد محمد يوسف، ووديعة صالح عوض التميمي، وناصر أحمد ناصر الدقري.

وفي فعالية التدشين أكد الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر على دعم السلطة المحلية لقطاع التعليم بمختلف مراحله باعتباره مفتاح التنمية والتطور وحجر الزاوية في نهضة الشعوب والمجتمعات ، ناقلا إلى الحاضرين تحيات محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر وتبريكات السلطة المحلية بهذه المناسبة.

وأشار نيمر إلى ثمار هذه الخطوة العلمية ستجنيها المحافظة في دعم مسار التنمية وإنشاء جامعة المهرة في المستقبل القريب.

فيما أوضح رئيس جامعة حضرموت إلى أنه قبل 19سنة من اليوم إحتفلت الكلية بتخريج أول دفعه من حملة البكالوريوس واليوم نحتفل بتخريج مجموعة من الطلاب في الدراسات العليا مساق الماجستير ونتمنى أن نحتفل بتخريج رسائل الدكتوراة .. شاكراً السلطه المحليه على الاهتمام والدعم الكبير.

من جانبه ثمن عميد كلية التربية د. عادل كرامة معيلي دور السلطة المحلية بالمحافظة ورئاسة جامعة حضرموت في دعم الكلية وتسيير نشاطها وحرصهم على فتح مساق الماجستير ، لافتا إلى أن هذا اليوم يسجل بحروف من ذهب حيث لأول مرة يتم مناقشة رسائل الماجستير كدفعة أولى.

حضر الفعالية الاستاذ الدكتور هادي سالم الصبان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والدكتور فائز جمعان بن مركب عميد كلية العلوم التطبيقية والإنسانية بمحافظة المهرة، والدكتور عادل محفوظ باسدس مدير مركز جامعة حضرموت لتدريب الطلاب.