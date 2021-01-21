شكرا لبحثكم عن خبر تحرك مفاجئ لرتل كبير من العتاد العسكري التابع للتحالف باتجاه قلب العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، إن آليات ومدرعات ومعدات سعودية، غادرت، مساء الاربعاء، مقرها في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن. وأوضحت المصادر، أن الآليات والمدرعات والمعدات السعودية غادرت مقرها في البريقة باتجاه الخط البحري. وأضافت أن الآليات التي شوهدت تمر بالطريق البحري، هي 9 مدرعات و7 أطقم و4 دينات تحمل معدات عسكرية، وفقا لمواقع . ورجحت المصادر أن تكون الآليات والمعدات السعودية، قد تكون في طريقها إلى المطار او قصر معاشيق بذات المدينة.

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