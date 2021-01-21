شكرا لبحثكم عن خبر مجزرة حوثية جديدة في صنعاء بحق أئمة المساجد المخالفين لفكر الجماعة وهؤلاء هم الضحايا الجدد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر محلية ، أن مكتب الأوقاف في مدينة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، استبعد بعضا من أئمة مساجد محسوبين على المذهب الزيدي من الصلاة بالمواطنين في العديد من مساجد العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر، إن توجيهات صادرة من المدعو فؤاد ناجي المعين من قبل المليشيا كنائب وزير الأوقاف قضت باستبدال أئمة بعض مساجد صنعاء من المحسوبين على المذهب الزيدي، كمسجدي الحسن بالجراف الشرقي و النهرين بمنطقة باب السبح، بآخرين تابعين للحوثيين، ممن تلقوا دورات ثقافية في محافظة صعدة.

وأشارت المصادر، إلى أن أئمة مساجد آخرين مؤثرين محسوبين على المذهب الزيدي منعهم مسلحون حوثيون من إلقاء المحاضرات والخواطر داخل الجامع الكبير في صنعاء القديمة.

وسبق أن كشف موظفون في وزارة الأوقاف والإرشاد الخاضعة لسيطرة الحوثيين اعتداء متنفذين حوثيين على أكثر من 20 مسجداً في صنعاء بينها مسجد الفردوس ومجمعه الخيري الذي تعرض للسطو المسلح ونهب أراضيه.