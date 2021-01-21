شكرا لبحثكم عن خبر هذا ماحدث لقوات هيثم قاسم طاهر في المخا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اقدم مجهولون ظهر الاربعاء بسرقة طقم يتبع قوات اللواء هيثم قاسم طاهر.
واشار مصدر خاص لكريتر سكاي ان سرقة طقم كان الساعة 11 الظهر تابع لقوات هيثم قاسم طاهر.
واضاف ان السرقة من الشارع العام بالمخا عندما نزل سائقه في محل ابو فهمان لقطع الغيار .
موضحا قائلا ترك سائق الطقم شغال حيث استغل المجهولون مكونة من اربعة بقيادة الطقم ثم لاذوا بالفرار.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ماحدث لقوات هيثم قاسم طاهر في المخا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.