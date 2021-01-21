شكرا لبحثكم عن خبر هذا ماحدث لقوات هيثم قاسم طاهر في المخا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اقدم مجهولون ظهر الاربعاء بسرقة طقم يتبع قوات اللواء هيثم قاسم طاهر.

واشار مصدر خاص لكريتر سكاي ان سرقة طقم كان الساعة 11 الظهر تابع لقوات هيثم قاسم طاهر.

واضاف ان السرقة من الشارع العام بالمخا عندما نزل سائقه في محل ابو فهمان لقطع الغيار .

موضحا قائلا ترك سائق الطقم شغال حيث استغل المجهولون مكونة من اربعة بقيادة الطقم ثم لاذوا بالفرار.