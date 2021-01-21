شكرا لبحثكم عن خبر طارق عفاش يسرح أبناء تعز الذن انضموا لقواته في الساحل الغربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأ طارق صالح منذ يوم أمس إستبعاد المقاتلين من أبناء تعز من صفوف قواته مايؤكد ذهابه مع الإمارات لفصل ديموغرافي يتبعه فصل جغرافي.

وأكدت مصار محلية في الساحل الغربي قيام طارق صالح بإستبعاد 300 فرد من أبناء تعز من صفوف الويته على خلفية مناطقية تحت مبررات واهية منها الغياب لمدة يومين أو ثلاثة أيام. وأفاد مجندون ممن تم إستبعادهم من أبناء تعز بأنه تم إسبتعادهم وطردهم وتم إحتجاز كل من تأخر منهم ونقلهم لأماكن غير معروفه. يأتي هذا الإستبعاد تزمنا مع إعلان الخروج الشكلي للقوات الإمارتية من المخا وتسليمها المدينة لقوات طارق وكذلك إنتهاء طارق من تشطيب مدينته التعويضية في المخاء وهذا يؤكد ماذهبت اليها معلومات سابقة عن نية الإمارات تنفيذ مشروع تقسيم محافظة تعز وفصل المخاء وباب المندب والساحل إلى محافظة مستقلة في العام2021 تكون تحت سيطرتها وبواسطة قوات محلية تابعة لها وما إ

كانت هذه تفاصيل خبر طارق عفاش يسرح أبناء تعز الذن انضموا لقواته في الساحل الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.