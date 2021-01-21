شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. العطاس يفارق الحياة في جده بالمملكة العربية السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي الفنان الكبير “علي أبوبكر العطاس” الأربعاء في أحد مستشفيات جمهورية مصر العربية بعد تدهور حالته الصحية. ونعت جمعية فناني حضرموت وعدد من الفنانين اليمنيين العطاس مؤكدين أن الساحة الفنية اليمنية خسرت فناناً كبيرا أثرى الساحة بالعديد من الأعمال الفنية على مدى سنوات طويلة منذ بداية السبعينيات.

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