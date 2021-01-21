شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : الناشطة المدنية يسرى البطاطي مهددة بالقتل في حضرموت.. لماذا ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تقدمت يوم أمس الناشطة المدنية “يسرى البطاطي” ببلاغات للأجهزة الأمنية والنيابة العامة بعد تعرضها لحملة تحريض وقذف وتلقيها عشرات من رسائل التهديد بالإغتيال والتصفية الجسدية على خلفية مشاركتها في دوره فنية للموسيقى نظمتها نقابة الفنانين في حضرموت”..

حيث نشرت الناشطة المدنية”يسرى البطاطي”على صفحتها في الفيسبوك بلاغا صحفيا كشفت فيه عن خوفها وقلقها الشديد على حياتها بعد تعرضها لحملة التحريض والقذف والتكفير من قبل أشخاص متطرفين دينيا يستخدمون أسماء حقيقية وأخرى وهمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”يطالبون الداعية السلفي المعروف ومستشار المحافظ “صالح الشرفي” بإصدار “فتوى شرعية” تبيح قتلها بتهمة نشر الإلحاد والفسوق”على حد وصفهم..

وأكدت الناشطة “البطاطي” أنها أجبرت على البقاء في المنزل بعد قيام عناصر مجهولة بملاحقتها على متن دراجة نارية وتمكنت من الفرار منهم بأعجوبة “, كما أكدت “البطاطي” أن من بين العناصر التي شنت حملة تحريضية ضدها عسكريين في قوات مايسمى “النخبة الحضرمية” التابعة للإمارات.

وحملت الناشطة الحضرمية “يسرى البطاطي” السلطة المحلية والأجهزة الأمنية التابعة لها في المكلا والأجهزة الاستخباراتية التابعة للتحالف المسؤلية على سلامة حياتها وسلامة أسرتها من أي خطر قد تتعرض له من قبل تلك العناصر التي لم يتم ضبطها حتى الان وطالبت رجال الدين والشخصيات الإجتماعية بإتخاذ موقف مساند تجاه تلك العناصر الارهابية والتكفيرية التي يتحرك البعض منها بغطاء أمني رسمي”.