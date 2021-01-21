شكرا لبحثكم عن خبر تعيين حوتر قاضيا في الولايات المتحدة والمنتصر لتلاوة القران بتنصيب بايدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اختير مواطن أمريكي من أصول يمنية ليكون قاضيا في ولاية نورث كارولينا (وهي ولاية شمال أميركا)، بحسب ما ذكره رئيس البعثة اليمنية في أمريكا.

وقال عادل علي السنيني -في تغريدة رصدها محرر مأرب برس على تويتر- أن رشاد حوتر ،أصبح اول أمريكي يمني يتم تعيينه قاضيا بولاية نورث كارولينا.

وفي خبر آخر وصفه بالسار ،قال السنيني ان مواطنة امريكية يمنية تدعى «دبي المنتصر» تم اختيارها كممثلة للعرب والمسلمين، لتتلوا آيات من القرآن الكريم، باحتفالية عبر الانترنت لتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، المقرر اقامتها اليوم الاربعاء، ضمن مراسم صلاة جماعية لقيادات دينية للطوائف فى أمريكا.