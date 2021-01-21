شكرا لبحثكم عن خبر بسبب ترامب.. مذكرة عاجلة من البيت الأبيض للوكالات الفيدرالية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه كبير موظفي البيت الأبيض مذكرة للوكالات الفدرالية لتجميد قرارات ترامب الأخيرة لـ 60 يوما لمراجعتها، وذلك في الساعات الأولى من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقاليد السلطة.

وأدي بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة اليوم الأربعاء متعهدا بإنهاء "حرب غير متحضرة" ليتولى السلطة في بلد يعاني من انقسامات سياسية عميقة واقتصاد في أزمة وجائحة فيروس كورونا التيأودت بحياة 400 ألف في أميركا.

وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأميركيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية بسبب الجائحة والمخاوف الأمنية بعد الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير.

وأشار مستشارون لبايدن إلى أنه لن يضيع أي وقت في طي صفحة عهد ترامب، وقالوا إنه سيوقع نحو 15 أمرا تنفيذيا في يومه الأول في السلطة بشأن ملفات متعددة من بينها الجائحة والأوضاع الاقتصادية والتغير المناخي.

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وقالوا إن تلك الأوامر ستشمل الإلزام باستخدام الكمامات في البنايات والمنشآت الاتحادية والعودة لاتفاقية باريس للمناخ وإنهاء حظر فرضه ترامب على دخول القادمين من عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وعلى الرغم من أن بايدن كشف عن جدول أعمال للمئة يوم الأولى من ولايته بما يشمل تطعيم 100 مليون شخص من كوفيد-19، إلا أن مجلس الشيوخ قد ينشغل عن ذلك بمحاكمة ترامب المحتملة في إطار مساءلته التي ستمضي قدما رغم انتهاء ولايته الرئاسية.

وأصدر ترامب أكثر من 140 عفوا وتخفيفا للأحكام في الساعات الأخيرة له في الحكم، بما شمل العفو عن مستشاره السياسي السابق ستيف بانون الذي نفى اتهامات بأنه خدع أنصار ترامب في إطار جهود لجمع تمويل خاص لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.