عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مستشفيات صنعاء وذمار تستقبل 63 قتيلا حوثيا من مأرب والساحل الغربي

الخميس 21 يناير 2021

الخليج 365

استقبلت مستشفيات العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظة ذمار، خلال اليومين الماضيين، جثثاً لعشرات القتلى من مليشيات الحوثي الإرهابية الذين لقوا مصرعهم في جبهتي مأرب والساحل الغربي.



وقالت مصادر طبية، إن عدداً من مستشفيات صنعاء استقبلت جثث 15 قتيلاً حوثياً، من جبهات الساحل الغربي، فيما استقبلت 9 قتلى من جبهات مأرب.

وأوضحت المصادر، أن مستشفيات 48 والجمهوري والعسكري استقبلت خلال يومي الأحد والاثنين، جثثاً لـ(24) قتيلاً حوثياً، ممن لقوا مصرعهم في جبهات حيس والدريهمي بالحديدة وجبهة مراد بمأرب.

فيما أكدت مصادر طبية في مستشفى ذمار العام، أن المستشفى استقبل جثثاً لـ(13) قتيلاً من عناصر المليشيات الحوثية، بينهم (11) قتيلاً استقبلهم المستشفى يوم الأحد، وأحد القتلى ينتمي لمحافظة تعز.

وبينت المصادر، أن 11 قتيلاً من الذي استقبلتهم المليشيات في محافظة ذمار، سقطوا في جبهات الساحل الغربي، فيما سقط اثنان في جبهة مأرب شرقي اليمن.