"نفوذها الأكثر ضرراً بالمنطقة".. كاتبة بريطانية: من الخطأ التغاضي عن الممارسات الوحشية للإمارات باليمن (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت كاتبة بريطانية، إن الإمارات مارست في اليمن كل ما يتعلق بالاحتجاز غير القانوني اللامتناهي والوحشية المروعة، وذكرت "لقد تم بالفعل توثيق اختفاء وتعذيب الإمارات لآلاف اليمنيين بشكل جيد، لمن أراد الملاحظة".



وأضافت الكاتبة ايونا كريج في تقرير نشره موقع «Tortoise» البريطاني - ترجمة "يمن شباب نت"- ارتبطت الاغتيالات السياسية على الجانب المناهض للحوثيين بالإمارات والقوات المساندة لها، حيث أن عشرات الأئمة المشهورين الذين رفضوا الإمارات، أو النشطاء المرتبطين بالإصلاح، أو الأفراد الذين تحدثوا ضد الوجود الإماراتي في جنوب اليمن، قتلوا في ظروف غامضة.



وذكرت الكاتبة قصة انتهاك ضد بريطاني، لافتة "طوال الأشهر السبعة التي قضاها طالب الدكتوراه البريطاني ماثيو هيدجز في الحبس الانفرادي في أحد سجون الإمارات العربية المتحدة في عام 2018، كان التهديد الأكبر الذي يلوح في الأفق عليه هو تعهد المحققين بإرساله إلى موقع أسود إماراتي في اليمن".





حيث وقف حراس الأمن المسلحين الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء من الرأس إلى أخمص القدمين - والذين كانوا يصلون دائمًا عندما كان على وشك التحرك - خارج الباب مترقبين - لم يشك هيدجز أبدًا في أن التهديد حقيقي.



وكان قد سمع صراخ زملائه السجناء أثناء تعذيبهم، والتقى بنزيل إماراتي قال إنه تم تقييده على كرسي بغطاء على رأسه لمدة عام، وشاهد معتقلًا يتم حمله، وفمه مكمّم ووجهه دامي.



يمكن أن تقدم التحوطات تلك بشكل واضح للغاية صورة عن العواقب التي ستنتهي به في نهاية المطاف في منشأة عسكرية غير معلنة في اليمن، والتي تشبه، بفضل وكالة المخابرات المركزية وتكتيكاتها في الحرب الأمريكية على الإرهاب، كل ما يتعلق بالاحتجاز غير القانوني اللامتناهي والوحشية المروعة.



وقالت: "لقد تم بالفعل توثيق اختفاء وتعذيب الإمارات لآلاف اليمنيين بشكل جيد، لأولئك الذين يهتمون بمعرفة ذلك".



وبحلول الوقت الذي نقل فيه المسؤولون الإماراتيون "هيدجز" من مطار دبي في مايو 2018، كنت قد رأيت بنفسي منازل العائلة التي مزقتها الرصاص في اليمن، حيث تمت مداهمتها في منتصف الليل بينما كان الأطفال نائمين، وانتقل أفراد الأسرة الذكور إلى مكان مجهول لكنهم احتُجزوا تحت سلطة القوات الإماراتية، السلطة الفعلية في عدن، ثاني أكبر مدينة في اليمن، حيث وبحلول عام 2017.



ووصف المحتجزون لوكالة أسوشيتد برس تعرضهم للتلطيخ بالبراز، وحشرهم في حاويات شحن في درجات حرارة شديدة الحرارة معصوبي العينين لأسابيع متتالية. وقد قالوا للصحفيين إنهم تعرضوا للضرب والتعليق على "شواية" والاعتداء الجنسي، تحدثت أيضًا إلى أقارب ومحتجزين سابقين وصفوا تعرضهم لمعاملة مماثلة.



دور أبوظبي في الحرب

وبينما ركز السعوديون على الحرب الجوية في اليمن، حولت الإمارات اهتمامها إلى الصراع البري المتصاعد. بحلول مايو 2015، كانت عدن، ثاني مدن اليمن، تحت حصار الحوثيين. ولم يتبق للدفاع عن الميناء الاستراتيجي سوى السكان المحليين من العسكريين المتقاعدين، ومقاتلي القاعدة الذين جعلتهم أيديولوجيتهم تلقائيًا في مواجهة الحوثيين.



لعب الموالون لصالح دورًا رئيسيًا في سيطرة القوات الموالية للحوثيين على المدينة. في غضون ذلك، كان نجل الرئيس السابق وخليفته المنتظر أحمد علي صالح يقيم في أبو ظبي بعد أن تم تعيينه سفيرا لليمن. لم يُعتقل أحمد علي أو يُقبض عليه أو يُطلب منه مغادرة الإمارات. على الرغم من الحديث عن وضعه قيد الإقامة الجبرية.



بعد أسابيع، عندما شنت الإمارات "عملية السهم الذهبي"، الهجوم الذي أدى إلى "تحرير" عدن من قوات الحوثيين، اعتبر المحللون العسكريون في واشنطن أن هزيمة الإمارات الطموحة للحوثيين بمثابة إنجاز عسكري لا يمكن تحقيقه من قبل أي دولة خليجية أخرى.



ومع ذلك، فشلت تلك الآراء من بعيد في تضمين الكثير مما كان مرئيًا على الأرض: وهو صفقة الإمارات مع القوات داخل الجانب الموالي للحوثيين. انسحب الموالون لصالح في الحرس الجمهوري، المسؤولون عن الدفاع عن منفذ البحر، من المدينة، تاركين الحوثيين الأقل تجهيزًا للدفاع عن أنفسهم في مدينة جنوبية لم يكونوا على دراية بها.



عندما تم اختبار تكتيكات عسكرية مماثلة على الساحل الغربي لليمن دون صفقات مرتبة مسبقًا، فشلت القوات الإماراتية ووكلائها مرارًا وتكرارًا، كما أظهر عقد الصفقات والاعتقالات الجماعية لليمنيين في المواقع السوداء في جنوب اليمن أولويات محمد بن زايد، فقد تم إعلان الآلاف من الاعتقالات كإجراء لمكافحة الإرهاب، لكن نمط المعتقلين يوحي بغير ذلك.



إذ كانت الإمارات في كثير من الأحيان تحتجز الأفراد الذين كانوا جزءًا من حزب الإصلاح الإسلامي اليمني أو مرتبطين به. وكون الحزب له سجل طويل الأمد من المشهد السياسي اليمني والمعارضة السياسية لعلي عبد الله صالح، فهو يضم عناصر من الإخوان المسلمين، اعتبرت الإمارات الإسلاميين السياسيين بمثابة تهديد وجودي منذ أحداث عام 1979.



وسرعان ما أظهر الوجود الإماراتي في جنوب اليمن هذه الكراهية لحزب الإصلاح وأعضائه. فقد شرعت الإمارات في تمكين وتسليح المعارضين له وإنشاء ميليشيات سلفية وتشجيع الانفصاليين الجنوبيين في اليمن من خلال إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي.



وفيما يمكن وصفه في أحسن الأحوال بأنه محاولة للتطهير السياسي والعسكري، فإن الامارات كانت بحلول عام 2017، مسؤولة عن إنشاء ودعم حوالي 90 ألف مقاتل يمني في مجموعة من الميليشيات وقوات الأمن شبه الرسمية الذين شاركوها وجهات نظرهم المناهضة للإصلاح - على الرغم من حقيقة أن الإصلاح، المتحالف مع الرئيس هادي والتحالف الذي تقوده السعودية، كان من المفترض أن يقف إلى جانبهم.



أصبح من الواضح أن المعركة الرئيسية للإمارات لم تكن ضد الحوثيين أو حلفائهم الإيرانيين أو حتى فرع القاعدة في اليمن، بل ضد الإسلاميين السياسيين. وعلى الرغم من أن هذا وضع الإمارات على مسار القتال بين القوات التي تعمل بالوكالة لها وقوات الحكومة اليمنية المرتبطة بالإصلاح والمدعومة من السعودية. وبلغ ذلك ذروته في قيام الإمارات بشن غارات جوية ضدها.





اغتيالات مناهضين للإمارات

كما ارتبطت الاغتيالات السياسية على الجانب المناهض للحوثيين بالإمارات والقوات المساندة لها. حيث أن عشرات الأئمة المشهورين الذين رفضوا تقدم الإمارات، أو النشطاء المرتبطين بالإصلاح، أو الأفراد الذين تحدثوا ضد الوجود الإماراتي في جنوب اليمن، قتلوا في ظروف غامضة.



لم يتسن إجراء أي صلة مباشرة لذلك بالإمارات حتى قام مرتزق أمريكي بتفصيل دوره ضمن فريق من المتعاقدين الخاصين ممن تم التعاقد معهم لتنفيذ عمليات اغتيال للإصلاحيين في اليمن.



بعد أن تشجعت على ما يبدو عملياتهم البرية ومع إنشاء جيش موازٍ لقوات تعمل بالوكالة للإمارات في اليمن، اندفع بن زايد أكثر في الصراع في ليبيا، ودعم خليفة حفتر في قتال الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ووضع نفسه في مواجهة تركيا - ودولة أخرى إلى جانب قطر، ممن ترى الإمارات أنها تدعم الإسلام السياسي. ومرة أخرى، ظهرت تقارير عن مرتزقة استأجرتهم الإمارات، بمن فيهم مواطنون بريطانيون.



أصبحت الإمارات أكثر جرأة في مواقفها وأفعالها في العقد الماضي. سواء في الداخل أو في الخارج، وسواء عن طريق الضربات الجوية أو الاغتيالات أو حبس السجناء السياسيين أو تعذيبهم، بقي محمد بن زايد دون عوائق من واشنطن أو لندن.



لقد تجنبت الدولة الخليجية الصغيرة، التي أطلق عليها الجنرال جيمس ماتيس لقب "اسبرطة الصغرى" قبل توليه منصب وزير الدفاع الأمريكي، بمهارة الدعاية السيئة والانتقادات التي واجهتها المملكة العربية السعودية بسبب هجماتها على المنشقين ودورها في الكارثة الإنسانية في اليمن.



في ذروة تفشي كورونا في اليمن في مايو من العام الماضي، شاهدت صديقًا يمنيًا يتجول في ممرات سوبر ماركت في وسط عدن. قام بسحب أكياس المعكرونة من الرفوف، وأجرى مسحًا للحروف الصغيرة عليها قبل إعادتها في مكانها. أخرج ماركة أخرى وأخرى. فعل الشيء نفسه مع الأرز والحليب والطماطم المعلبة والبسكويت. أراد أن يتأكد من عدم وجود اسم الامارات على أي من المنتجات التي كان يشتريها.



قبل خمس سنوات، رأيته يحتفل بوصول القوات الإماراتية إلى عدن وهي ترفع الحصار وتخرج الحوثيين من المدينة المنكوبة. منذ ذلك الحي، شاهد الضرر الذي أحدثه الاماراتيين بميليشياتهم واعتقالاتهم وانقساماتهم. الطريقة الوحيدة التي يمكنه أن يقاوم من خلالها هي مقاطعة السلع الإماراتية - وهي ليست مهمة سهلة في بلد لا يزال في حالة حرب، تحت حصار بحكم الأمر الواقع وأقرب ميناء بها تسيطر عليه القوات المدعومة من الإمارات.



إنها لفتة صغيرة، لكنها تقول الكثير - ويجب أن تحرجنا جميعًا.