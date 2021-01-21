مقاتلات التحالف تُدمر دبابة ومخزن صواريخ حوثي في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقاتلات التحالف تدمر دبابة ومخزن صواريخ حوثي في البيضاء

الخميس 21 يناير 2021

الخليج 365

دُمرت دبابة ومخزن صواريخ حرارية تابعة لمليشيات الحوثي، بغارات جوية لمقاتلات التحالف استهدفت معسكراً تدريباً بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقالت مصادر ميدانية، إن مقاتلات التحالف استهدفت بأربع غارات، مساء الثلاثاء، معسكراً تدريبياً للحوثين في منطقة "العطف" في بلاد ال الجوف بمديرية القريشية، أسفرت عن تدمير دبابة ومخزناً للصواريخ الحرارية.

وفي وقت سابق قال المركز الاعلامي للقوات المسلحة إن افراد الجيش "أوقعوا مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية في كمين محكم جنوب جبل صوران بجبهة ناطع، وأسفر الكمين عن مصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية وجرح آخرين".

والثلاثاء، دمرت 3 غارات لمقاتلات التحالف طقمين وعربة تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة دحيضة، شرق مدينة الحزم مركز المحافظة.