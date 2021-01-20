محافظ حضرموت ينعي الفنان القدير علي أبوبكر العطاس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الفنان القدير علي أبوبكر العطاس، الذي وافاه الأجل اليوم، إثر مرض عضال، بجمهورية مصر العربية.



وجاء في برقية العزاء:

" بسم الله الرحمن الرحيم (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).

بقلوب مكلومة مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان القدير علي أبوبكر العطاس، إثر مرض عضال، يومنا هذا، بجمهورية مصر العربية.

لقد ظل الفنان القدير علي العطاس، يمثل أحد أبرز أركان الأغنية الحضرمية لعقود طويلة، صدح بأجمل الأغنيات بصوته الجميل وأدائه الراقي، ليسهم في نشر الأغنية الحضرمية داخل الوطن، وفي دول الخليج والوطن العربي، وظل كروان الأغنية الحضرمية رسول المحبة والفن الراقي الأصيل.

لقد فقدت حضرموت والوطن برحيل الفنان القدير علي العطاس، أحد أبرز أعلامها في مجال الطرب، وأحد الأقطاب الرئيسة التي أبدعت في أداء الأغنية الحضرمية، تألق في مختلف المناسبات الفنية داخل وخارج الوطن، ولقد حرصت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تكريمه بدرع المحافظة تقديرا وعرفانا بعطاءاته في مجال الفن والطرب.

وإننا اليوم، ونحن ننعي وفاته بمزيد من الحزن والأسى، نتقدم بإسمنا شخصيا وبإسم قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، الى أولاد وأسرة وذوي الفقيد وأصدقائه وزملائه، والى جميع أبناء المحافظة والوطن، سائلين المولى جل في علاه أن يشمله بواسع الرحمة وعظيم المغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.

اللواء الركن/

فرج سالمين البحسني

محافظ حضرموت

قائد المنطقة العسكرية الثانية".