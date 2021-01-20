محافظ تعز يعلن بدء الإجراءات لترفيع مستشفى خليفة إلى هيئة طبية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، الأربعاء، موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على ترفيع مستشفى خليفة بالتربة إلى هيئة لتعزيز الخدمات الطبية في المحافظة.



جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى خليفة في مدينة التربة، ومعه مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور راجح المليكي، وفق وكالة سبأ.



وقال شمسان، إنه "وجه مكتب الصحة وإدارة المستشفى بسرعة تجهيز الملف لاستكمال الإجراءات وتوفير المتطلبات الأزمة لترفيع المستشفى الى هيئة طبية".



وذكر أنه وجه بالمتابعة والتنسيق مع وزارة الصحة لدعم عملية التوسعة للأقسام والمراكز التخصصية داخل المستشفى ورفده بالأجهزة والمعدات الطبية المتطورة بحيث يقدم خدماته العلاجية بكفاءة ومهنية عالية لشريحة كبيرة من المواطنين تقدر بمليون ونصف تقريبا.



وأشاد شمسان بالجهود التي تبذلها إدارة المستشفى وطاقمه الطبي في توسيع جوانب الخدمات العلاجية والتمريضية.



وشدد على ضرورة بذل جهود استثنائية للنهوض لرفع مستوى الخدمات الطبية التي تشكل أولوية مهمة في إطار النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.

