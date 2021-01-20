سفير اليمن غير المقيم يلتقي رئيسة دائرة الشرق الاوسط في الخارجية السلوفينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن غير المقيم لدى جمهورية سلوفينيا، هيثم شجاع الدين، عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم مع رئيسة دائرة الشرق الاوسط بالخارجية السلوفينية ناتاليا منسور تطورات الأوضاع في بلادنا.



وتطرق اللقاء الى العملية الإرهابية التي استهدفت حكومة الكفاءات السياسية في مطار عدن الدولي، من قبل مليشيا الحوثي الارهابية .

وأشار السفير شجاع الدين، الى اهمية قرار الادارة الامريكية بتصنيف المليشيا الحوثي كجماعة إرهابية لالزامها السير في طريق السلام. مؤكداً التزام الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لتدفق المساعدات الانسانية .

ولفت إلى استمرار دعم بلادنا لكل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل لسلام شامل ومستدام في اليمن.

من جانبها كررت المسؤول السلوفينية إدانة بلادها واستنكارها للهجوم الذي تعرضت له الحكومة اليمنية، مؤكده دعم سلوفينا لجهود الامم المتحدة لإحلال السلام في اليمن .