وكيل وزارة الصحة يتفقد سير العمل في مستشفى الجمهورية والمختبر المركزي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي اليوم سير العمل في هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي بعدن .



وأستمع الوكيل الشرجبي من رئيس هيئة المستشفى الدكتور أحمد سالم الجرباء، إلى شرح حول اوضاع المستشفى ونوعية الخدمات المقدمة فيه وتعرف على جملة الاشكالات التي تعترض سير ازاءه وسبل حلها .

كما تفقد الوكيل الشرجبي سير العمل في مختبر الصحة المركزي، وناقش مع مدير المركز، الدكتور سالم مدرم لية عمل قاعدة بيانات بين المركز والفروع وسبل ربطها معا وكذا عمل وحدة البيولوجيا الحيوية PCR والخدمات المقدمه فيها للمواطنين .

رافقه في الزيارات مدير عام الخدمات الطبية الدكتور عبد الرقيب محرز، ومدير عام التجهيزات والصيانة المهندس عرفات الزنداني ونائب مدير عام الطب التشخيصي بالوزارة، الدكتورة وفاء عبدالكريم .