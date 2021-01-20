رئيس الأركان: سيكون لأبطال الجيش شرف تخليص اليمن والمنطقة من إرهاب المليشيا الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، أن مليشيا الحوثي حركة إرهابية بفطرتها، وسيكون لأبطال القوات المسلحة وأحرار الشعب اليمني شرف القضاء عليها وتخليص اليمن والعالم العربي والإسلامي من شرورها.



جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال حفل تدشين العام التدريبي والعملياتي والمعنوي الجديد 2021م في اللواء 203 مشاة -ميكا، بحضور قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه، وقائد اللواء 203 العميد محمد العسودي، وعدداً من القيادات العسكرية بالمنطقة.

ونقل رئيس هيئة الأركان، تحيات وتقدير القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة..مشيراً إلى تقدير القيادة لما تقدمه المنطقة العسكرية الثالثة من تضحيات لصناعة النصر وتحقيق الأمن لليمن واليمنيين.

وأكد الفريق بن عزيز، أن الحركة الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران خاسرة ومنبوذة ومعروفه كما عرفها أبطال الجيش وكل الأحرار منذ البداية أنها حركة إرهابية لا تريد لليمن واليمنيين إلا الموت والتدمير والتشريد".

وقال إن "العالم الآن يساند ويوافق الشعب اليمني وقواته المسلحة الرأي بأن هذه الجماعة الحوثية حركة إرهابية تنفق من قوت اليمنيين مئات الملايين من أجل أحياء ذكرى الإرهابي قاسم سليماني فيما اليمنيين يموتون جوعاً".

وأضاف: "ماذا يعني الإرهابي قاسم سليماني لليمن حتى تحيي مليشيا الحوثي الإرهابية ذكرى مقتله، رغم أن العالم أجمع يعرف أنه إرهابي ومن الدرجة الأولى"..مؤكداً بأن النصر على هذه المليشيا أصبح قريبًا وأن بشائره تلوح في الأفق.

وشهد الحفل عدداً من الكلمات والقصائد الشعرية، وعرضاً عسكرياً رمزياً نفذته كتائب عسكرية من اللواء 203 مشاة، عكست خلاله مدى الجاهزية القتالية والمعنوية العالية التي يتمتع بها اللواء، وجهوزيته لتنفيذ المهام والبرامج خلال العام التدريبي والقتالي والمعنوي الجديد.