محافظ تعز يؤكد بدء الإجراءات لترفيع مستشفى خليفة الى هيئة طبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ، موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على ترفيع مستشفى خليفة بالتربة إلى هيئة لتعزيز الخدمات الطبية في المحافظة.



وقال المحافظ خلال زيارته لمستشفى خليفة بالتربة، اليوم، ومعه مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور راجح المليكي" وجهنا مكتب الصحة بالمحافظة وإدارة المستشفى بسرعة تجهيز الملف لاستكمال الإجراءات وتوفير المتطلبات الأزمة لترفيع المستشفى الى هيئة طبية و المتابعة والتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان لدعم عملية التوسعة للاقسام والمراكز التخصصية داخل المستشفى ورفده بالأجهزة والمعدات الطبية المتطورة بحيث يقدم خدماته العلاجية بكفاءة ومهنية عالية لشريحة كبيرة من المواطنين تقدر بمليون ونصف تقريبا".

وأشاد شمسان بالجهود التي تبذلها إدارة المستشفى وطاقمه الطبي في توسيع جوانب الخدمات العلاجية والتمريضية..مشددا على ضرورة بذل جهود استثنائية للنهوض لرفع مستوى الخدمات الطبية التي تشكل أولوية مهمة في إطار النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.

كما اطلع المحافظ، على الاقسام والادارت العاملة والتجهيزات الطبية..مستمعاً من مدير المستشفى الدكتور عبد الرحمن الصبري لشرح مفصل حول استحدثات لستة مراكز طبية جديدة تتمثل بمراكز العزل والعناية المركزية ومركز الكلى الصناعية والتغذية العلاجية والكلورا ومركز الطوارئ التوليدية التي تقدم خدمات طبية متخصصة بعناية للمترددين على المستشفى .