إجتماع في أبين يناقش البرنامج الإستثماري للمحافظة لعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع عقد اليوم في محافظة ابين، برئاسة، محافظ المحافظة، اللواء ابوبكر حسين سالم، البرنامج الإستثماري المحلي لعام 2021م .



وتطرق الإجتماع الذي ضم امين عام المجلس المحلي مهدي الحامد ومديرا عام التخطيط والتعاون الدولي والمالية، إلى التقرير المالي للموارد المحلية والمشتركة المحصلة خلال الفترة الماضية والاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظة .

وخلال الإجتماع، أكد محافظ أبين على اهمية سرعة إنجاز مختلف التقارير ورفعها للادارة المحلية واعداد خطة الاحتياجات العاجلة التي تشمل المتطلبات الضرورية للمحافظة .

إلى ذلك ناقش محافظ أبين بحضور الأمين العام للمجلس المحلي، مع عدد من القيادات النسوية وأمين عام إتحاد نساء اليمن بالمحافظة عديلة الخضر، الانشطة التي يقوم الاتحاد بتنفيذها والاشراف عليها مثل مشروع المساحات الامنة والتمويل الاصغر الذي يوفر سبل العيش لعدد كبير من الاسر الفقيرة والعلاقة مع الجمعيات والمؤسسات النسوية بالمحافظة .

وأطلع محافظ أبين على الدور البارز للإتحاد في متابعة ومعالجة وضع النساء المعنفات وكيفية ادماجهن بالمجتمع المدني الى جانب دعم المشروعات المصغرة التي يستفيد منها عدد كبير من النساء المستهدفات من الاسر الفقيرة بعد تدريبهم على المهارات كالخياطة والكوافير والاعمال الحرفية الخزفية وغيرها من الانشطة التي تساهم في تحسين سبل العيش .

وأشاد محافظ أبين بالدور الذي يقوم به اتحاد نساء اليمن من خلال تقديم الدعم لاقامة مشروعات مصغرة و التدريب وكسب المهارات الحرفية العملية التي تمكنهم من تحسين معيشتهم .. مؤكداً دعم السلطة المحلية لأنشطة فرع الإتحاد .