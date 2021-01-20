شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع أمني يناقش تعزيز العمل الأمني والمروري بمديرية سيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع أمني عقد بمدينة سيئون محافظة حضرموت برئاسة مدير الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العوبثاني، الأوضاع الأمنية والمرورية وآلية ضبط المخالفين.



وشدد العميد العوبثاني خلال الاجتماع، الذي ضم مدير شرطة السير العقيد فائز العامري، وقائد شرطة الدوريات وأمن الطرق المقدم عبيد بازهير، ومدير أمن مديرية سيئون المقدم ركن رياض العجماء، على التنسيق المستمر فيما بين الإدارات والوحدات الأمنية ذات العلاقة بتنفيذ الخطة الأمنية لحفظ الأمن والسكينة العامة..مؤكداً استمرار ادارة الأمن في تنفيذ حملاتها الأمنية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.