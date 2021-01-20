برنامج مكافحة الإيدز بوزارة الصحة ينظم ورشة عمل حول حقوق المتعايشين مع الإيدز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول حقوق المتعايشين مع الإيدز، بدعم من منظمة الهجرة الدولية وتمويل الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.



وهدفت الورشة إلى تزويد 35 كادرا يمثلون الجهات القضائية والقانونية والأمنية والإعلامية ومنظمات دولية ومحلية بمعارف تناولت الوضع الوبائي عالميا وإقليميا ومحليا وأهم الخدمات المقدمة من برنامج مكافحة الإيدز والعوامل المساعدة على انتشار المرض والفئات الأكثر عرضة للإصابة والآثار الناجمة عن الوصمة والتمييز وأثرها على جهود المكافحة.

وفي افتتاح الورشة، أكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي ووكيل وزارة العدل القاضي عبدالكريم باعباد، على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لخلق اصطفاف فاعل لكل شركاء القطاع الصحي ليفضي إلى توحيد جهود مكافحة المرض والحد من انتشاره.

وأشارا إلى أن المشرع القانوني نظم وقاية المجتمع والمتعايش مع الفيروس على حد سوى وفقا وأحكام القانون رقم ٣٠ لعام ٢٠٠٩م، والهادف إلى توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة للمرضى .. مشددين على ضرورة العمل على إزالة الوصمة والتمييز ضد المرضى وعدم الانتقاص من حقوقهم وتعزيز العمل الإرشادي والتنويري بحقوق المجتمع والمتعايشين.

حضر الورشة رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، وممثل مكتب النائب العام القاضي رمزي الشوافي، ومدير عام إدارة مكافحة الأمراض والترصد بوزارة الصحة الدكتور أدهم محمد، ومدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة الدكتورة نسرين دعكيك، والمحامي العام الأول رئيس شعبة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام القاضية منى صالح ومنسق مشروع المنظمة الدولية للهجرة الدكتور صالح الحبشي.