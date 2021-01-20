بدء دورة تدريبية خاصة بمهندسي التثليج في وزارة الصحة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية خاصة بمهندسي التثليج بوزارة الصحة، بدعم من منظمة الصحة العالمية.



ويتلقى 16 مهندسا في وزارة الصحة، على مدى يومين، محاضرات فنية وتكنيكية متصلة بتركيب وصيانة الثلاجات المشغلة بالطاقة الشمسية.

وحث وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، المشاركين على ضرورة استلهام مفردات الدورة الفنية التقنية وعكسها على صعيد الواقع العملي لتعزيز منظومة سلسلة التبريد الخاصة بالقطاع الصحي وفي مقدمتها لقاحات التحصين..مشيداً بدعم منظمة الصحة العالمية المتمثل بتقديم ٨٢٣ ثلاجة تبريد سيتم توزيعها وفق خطة الوزارة لعموم المحافظات المحررة من أجل الإسهام في تعزيز منظومة التبريد.