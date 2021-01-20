بدء دورة تدريبية في عدن حول تمكين المرأة مهنياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية لمشروع نون الساكنة لتمكين المرأة مهنياً، والتي ينظمها مركز الأسر المنتجة وجمعية المرأة للتنمية المستدامة، بدعم من مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية.



وتتلقى 360 مشاركة من طالبات المدارس بمحافظة عدن، على مدى شهرين، معارف ومهارات عملية بعدد من المهن والمجالات من خلال توزيعهن على أقسام الخياطة والكوافير ونقش الحنه وفن الطبخ وصناعة البخور والسكرتارية وإدارة الأعمال والحاسوب.

وفي الافتتاح، أكد وكيل محافظة عدن لشؤون المشاريع المهندس غسان الزامكي، على أهمية إقامة مثل هذه الدورات التي تساعد المرأة في بناء وتعزيز قدراتها وخلق فرص عمل تساهم في تحسين مستواها المعيشي .. مشيراً إلى جدوى المشاريع الصغيرة في تقديم الدعم والمساعدة للأسر الفقيرة والنهوض بواقعهم المعيشي من خلال إقامة مشروع صغير بمجالات الحياة، بما يمكن تلك الأسر من الارتقاء بذاتها والمشاركة الفاعلة في المجتمع من خلال الانخراط بالدورات التأهيلية الخاصة بالشباب والفتيات.

فيما أشادت كلمات مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن أيوب أبوبكر، ونائب مدير عام مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية الدكتور عماد عبدالرحيم ورئيسة جمعية المرأة للتنمية المستدامة هدي محفوظ، بمستوى التفاعل الإيجابي للمشاركات في الدورة .. منوهة إلى أن الهدف من المشروع هو تمكين الفتيات بمجال الحرف والمشاريع الصغيرة وإعدادهن لدخول سوق العمل وتعريفهن بكيفية إعداد الجدوى الاقتصادية لإقامة المشاريع الصغيرة وتدريبهن على عمل الصناعات المختلفة بما يحقق إنجازات وتغييرات إيجابية ملموسة ومتميزة في واقع حياة المجتمعات المحلية الفقيرة للفتيات يساهم في رفع معدل دخلهن.