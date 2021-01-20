هيئة رئاسة مجلس الشورى تعقد اجتماعها الأول برئاسة الدكتور أحمد بن دغر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت هيئة رئاسة مجلس الشورى اجتماعها الأول اليوم برئاسة رئيس المجلس د. أحمد عبيد بن دغر.



وفي مستهل الإجتماع، استعرض رئيس المجلس أهم ما ورد في حديث فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصوو هادي، لهيئة رئاسة المجلس، والمتعلقة بالأوضاع الراهنة في البلاد، وتعزيز دور المواجهة مع العزو الحوثي المدعوم لنزعة عنصرية إيرانية.. مؤكداً على أهمية حضور المجلس كمكون مساعد من مكونات السلطة التشريعية في اليمن وإعادة تفعيله.

وقال د. بن دغر إن الوطن بأشد الحاجة إلى تظافر الجهود وبذل التضحيات لحمايته والحفاظ على وحدته واستقراره من خلال استعادة فاعلية مؤسسات الدولة واستكمال إسقاط الانقلاب وصد كل المؤامرات وتجاوز كل التحديات الماثلة والمتوقعة، ورص الصفوف ونبذ الخلافات وتوحيد الجبهة الوطنية تحت راية الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قائد البلاد ورائد مشروع اليمن الاتحادي ورمز الوحدة الوطنية، والذي مثلت مواقفه وقراراته وصلابته حائطا شديدا يستند إليه كل المناهضين للانقلاب والفوضى والإرهاب.

واستعرض الاجتماع المهام المنوطة بهيئة رئاسة المجلس للمرحلة القادمة مؤكدين عزمهم لإنجاز ما تمليه المسؤوليات التي حملهم إياها فخامة الرئيس في توجيهاته للمجلس .

ووقف الاجتماع أمام المستجدات على الساحة الوطنية، التي تقتضي ضرورة تفعيل دور المجلس كمؤسسة مساعدة للرقابة والتشريع، ستسهم بشكل كبير في إنجاز الاستحقاقات الوطنية الكبرى.

وثمن الاجتماع دور الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على دورهم الكبير في مساندة الشرعية الدستورية، والموقف الأخوي الصادق إلى جانب الشعب اليمني في معركته لاستعادة الدولة.

وناقش الاجتماع جملة من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله.