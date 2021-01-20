نائب وزير التخطيط يناقش خطط قطاعي المشاريع والتعاون الدولي بالوزارة لعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعين منفصلين لقطاعي المشاريع والتعاون الدولي في الوزارة، خطط القطاعين للعام الحالي 2021م.



ويأتي ذلك بموجب توجيهات وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، بشأن إعداد خطط قطاعي المشاريع والتعاون الدولي ومناقشتها ومراجعتها تمهيدا لإقرارها وبدء سريان العمل بها، بهدف الارتقاء والنهوض بمستوى أداء سير العمل على مختلف المستويات في الوزارة وعلاقتها مع مختلف الجهات الرسمية والشركاء والمانحين الدوليين.

وتطرق اجتماع قطاع المشاريع بمشاركة وكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، إلى إعداد السياسة الاقتصادية والبرنامج الاستثماري في الجمهورية، ودراسة ومتابعة المشاريع المختلفة قيد التنفيذ وممارسة القطاع كافة صلاحياته الفنية والقانونية بمتابعة أنشطة ومشاريع الصندوق الاجتماعي ومشروع الأشغال والبنك الدولي والمنظمات الغير حكومية، إضافة إلى مناقشة مقترح بإنشاء وحدة تنسيقية بشأن المشاريع في الوزارة.

فيما ركز اجتماع قطاع التعاون الدولي بمشاركة وكيل وزارة التخطيط المساعد منصور زيد، إلى المقترحات والأفكار التي من شأنها المساهمة بتطوير العمل بالوزارة، وتحديد اختصاص القطاع وتعاملاته مع منظمات الأمم المتحدة ومتابعة وتقييم أنشطتها المختلفة، وانتقال العمل من الأداء اليدوي إلى الإلكتروني والترتيب لتنظيم ورشة عمل بمشاركة الجهات ذات العلاقة حول تشغيل نظام النافذة الواحدة الإلكترونية لوزارة التخطيط لتسهيل وتسريع إجراءات المنظمات الدولية العاملة في اليمن.

وأكد الدكتور باصهيب، أهمية تكاتف جهود الجميع والعمل بروح وطنية والتحلي بالمسؤولية خلال تنفيذ المهام والمسؤوليات في المرحلة الراهنة، والعمل بجدية من أجل الارتقاء بعمل الوزارة لمواصلة تحقيق الأهداف المنشودة وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتوجهات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور معين عبدالملك، للمساهمة بتذليل الصعوبات التي تواجه المنظمات الدولية لتنفيذ مشاريعها وتوفير الخدمات واحتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بدون استثناء.

وعلى صعيد منفصل، ناقش نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، خلال لقائه في عدن، اليوم، مع ممثلي منظمة مجتمعات عالمية، مقترحات المنظمة بخصوص مشاريعها للعام 2021 - 2022م، بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتدريب المهني وتقديم منح نقدية لمشاريع نسوية صغيرة، وتحديد مناطق التدخل.