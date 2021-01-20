اليونيسيف تنظم ورشة تحليل الاحتياج متعدد القطاعات بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل لتحليل الاحتياج متعدد القطاعات التي تنظمها كتلة التغذية باليونيسيف، بمشاركة 80 كادرا من القطاعات الصحية بالمحافظات.



وتتناول الورشة على مدي يومين، تحليل الاحتياج لكتل التغذية والصحة والاصحاح البيئي وكذا التدخلات الإضافية والتوسعية متعددة القطاعات لمنظمة لليونيسيف وفهم المشكلات المتصلة بالتغذية ومخاطر سوء التغذية واشتراك المجتمع.

واكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، على أهمية الورشة في تعزيز الشراكة للقطاعات المختلفة والداعمة لأنشطة القطاع الصحي..مثمنا دعم منظمة اليونيسيف للقطاعات الصحية المختلفة.